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Дебют Гуйе не врятував "Карпати" від поразки у матчі з "Зорею"

Київ • УНН

 • 9165 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Луганська "Зоря" завдяки перемозі над "Карпатами" змогла відірватися від львів'ян у турнірній таблиці за підсумками 15-го туру УПЛ, передає кореспондент УНН.

Ударом з правої Олександр Караваєв потряс хрестовину воріт "зелено-білих", а вже на 16 хвилині Дмитро Хомченовський з передачі в центр штрафної від Гордієнка направив м'яч над воротарем – під поперечину.

"Карпати" змогли вирівняти становище ще до перерви, коли розіграш штрафного над дальнім ударом увінчав Мар'ян Швед – 1:1. До відпочинку Хорхе Карраскаль поцілив у стійку воріт Феліпе.

Переможний гол відбувся на 70 хвилині - Гордієнко проштовхнув м'яч головою у сітку, знаходячись в кількох метрах від воріт ніким не прикритим – 2:1.

Примітно, що на 89 хвилині з'явився на полі Папа Гуйе, який провів перший поєдинок у футболці львівського колективу.

Відзначимо, що три набрані очки дозволили "Зорі" сумарно набрати 21 і стати 5-ми. "Карпати" залишились з 16-ма пунктами.

Нагадаємо, "Олімпік" та "Львів" зіграли внічию у стартовій грі туру УПЛ.

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