Дебют Гуйе не спас "Карпаты" от поражения в матче с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Луганская "Заря" благодаря победе над "Карпатами" смогла оторваться от львовян в турнирной таблице по итогам 15-го тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
Ударом с правой Александр Караваев потряс крестовину ворот "зелено-белых", а уже на 16-й минуте Дмитрий Хомченовский по передаче в центр штрафной от Гордиенко направил мяч над вратарем - под перекладину.
"Карпаты" смогли выровнять положение еще до перерыва, когда розыгрыш штрафного над дальним ударом увенчал Марьян Швед - 1:1. К отдыху Хорхе Карраскаль попал в штангу ворот Фелипе.
Победный гол состоялся на 70 минуте - Гордиенко протолкнул мяч головой в сетку, находясь в нескольких метрах от ворот никем не прикрытым - 2:1.
Примечательно, что на 89-й минуте появился на поле Папа Гуйе, который провел первый поединок в футболке львовского коллектива.
Отметим, что три набранные очки позволили "Заре" суммарно набрать 21 и стать 5-ми. "Карпаты" остались с 16-ю пунктами.
Напомним, "Олимпик" и "Львов" сыграли вничью в стартовой игре тура УПЛ.