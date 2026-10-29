Де найдешевше заправитися 29 жовтня: ціни на бензин, дизель і автогаз
Київ • УНН
На АЗС України зросли ціни на пальне. Найдешевші А-95 і газ — в «Укрнафті», найдорожчий дизель — у SOCAR.
Ціни на пальне на українських АЗС знову піднялися. Водночас, вони відрізняються залежно від мережі та виду пального, передає УНН.
Деталі
Серед найпопулярніших мереж найнижча ціна на звичайний бензин А-95 знову на "Укрнафті", зокрема 88,90 грн/л. В UPG він коштує 89,90 грн/л, тоді як на OKKO та WOG - 92,90 грн/л. У SOCAR ціна бензину А-95 становить 95,90 грн/л. Преміальні бензини з октановим числом 100 найдешевші в UPG - 100,90 грн/л. На OKKO та WOG вони коштують 102,90 грн/л, а в SOCAR - 105 грн/л.
Найнижчу ціну на звичайний дизель пропонують "Укрнафта" і UPG, зокрема по 102,90 грн/л. Водночас, дизель Євро на OKKO та WOG коштує 106,90 грн/л.
Найбільш дорожчий дизель - це саме NANO Extro від SOCAR за 111 грн/л.
Що стосується автогазу, то найдешевше можна придбати на "Укрнафті", - за 55,90 грн/л. В UPG його ціна становить 56,90 грн/л, у SOCAR - 58,50 грн/л, у WOG - 58,90 грн/л, а на OKKO - 59,90 грн/л.
Які ціни на пальне станом на 29 жовтня
OKKO
Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.
Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.
Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л.
Дизель Pulls — 109,90 грн/л.
Дизель Євро — 106,90 грн/л.
Автогаз — 59,90 грн/л (+2,40 грн).
WOG
Бензин 100 — 102,90 грн/л.
Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.
Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л.
Дизель Mustang — 109,90 грн/л.
Дизель Євро-5 — 106,90 грн/л.
Автогаз — 58,90 грн/л.
SOCAR
Бензин NANO 100 — 105 грн/л.
Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л.
Бензин А-95 — 95,90 грн/л.
Дизель NANO Extro — 111 грн/л.
Дизель NANO — 108 грн/л.
Автогаз — 58,50 грн/л (+1 грн).
"Укрнафта"
Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л.
Бензин А-95 — 88,90 грн/л.
Бензин А-92 — 86,90 грн/л.
Дизель Energy — 104,90 грн/л.
Дизель — 102,90 грн/л.
Автогаз — 55,90 грн/л (+1 грн).
UPG
Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.
Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.
Бензин А-95 — 89,90 грн/л.
Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л.
Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л.
Автогаз — 56,90 грн/л (+1 грн).
Цінники на АЗС знову рекордні: скільки тепер коштують бензин, дизель і автогаз21.10.26, 10:37 • 4839 переглядiв