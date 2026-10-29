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Техніка

Де найдешевше заправитися 29 жовтня: ціни на бензин, дизель і автогаз

Київ • УНН

 • 330 перегляди

На АЗС України зросли ціни на пальне. Найдешевші А-95 і газ — в «Укрнафті», найдорожчий дизель — у SOCAR.

Де найдешевше заправитися 29 жовтня: ціни на бензин, дизель і автогаз

Ціни на пальне на українських АЗС знову піднялися. Водночас, вони відрізняються залежно від мережі та виду пального, передає УНН.

Деталі

Серед найпопулярніших мереж найнижча ціна на звичайний бензин А-95 знову на "Укрнафті", зокрема 88,90 грн/л. В UPG він коштує 89,90 грн/л, тоді як на OKKO та WOG - 92,90 грн/л. У SOCAR ціна бензину А-95 становить 95,90 грн/л. Преміальні бензини з октановим числом 100 найдешевші в UPG - 100,90 грн/л. На OKKO та WOG вони коштують 102,90 грн/л, а в SOCAR - 105 грн/л.

Найнижчу ціну на звичайний дизель пропонують "Укрнафта" і UPG, зокрема по 102,90 грн/л. Водночас, дизель Євро на OKKO та WOG коштує 106,90 грн/л.

Найбільш дорожчий дизель - це саме NANO Extro від SOCAR за 111 грн/л.

Що стосується автогазу, то найдешевше можна придбати на "Укрнафті", - за 55,90 грн/л. В UPG його ціна становить 56,90 грн/л, у SOCAR - 58,50 грн/л, у WOG - 58,90 грн/л, а на OKKO - 59,90 грн/л. 

Які ціни на пальне станом на 29 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.

Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л.

Дизель Pulls — 109,90 грн/л.

Дизель Євро — 106,90 грн/л.

Автогаз — 59,90 грн/л (+2,40 грн).

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн/л.

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.

Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л.

Дизель Mustang — 109,90 грн/л.

Дизель Євро-5 — 106,90 грн/л.

Автогаз — 58,90 грн/л.

SOCAR

Бензин NANO 100 — 105 грн/л.

Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л.

Бензин А-95 — 95,90 грн/л.

Дизель NANO Extro — 111 грн/л.

Дизель NANO — 108 грн/л.

Автогаз — 58,50 грн/л (+1 грн).

"Укрнафта"

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л.

Бензин А-95 — 88,90 грн/л.

Бензин А-92 — 86,90 грн/л.

Дизель Energy — 104,90 грн/л.

Дизель — 102,90 грн/л.

Автогаз — 55,90 грн/л (+1 грн).

UPG

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.

Бензин А-95 — 89,90 грн/л.

Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л.

Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л.

Автогаз — 56,90 грн/л (+1 грн).

Цінники на АЗС знову рекордні: скільки тепер коштують бензин, дизель і автогаз21.10.26, 10:37 • 4839 переглядiв

Алла Кіосак

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