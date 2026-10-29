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Где дешевле всего заправиться 29 октября: цены на бензин, дизель и автогаз

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

На АЗС Украины выросли цены на топливо. Самые дешёвые А-95 и газ — в «Укрнафте», самый дорогой дизель — у SOCAR.

Где дешевле всего заправиться 29 октября: цены на бензин, дизель и автогаз

Цены на топливо на украинских АЗС снова выросли. При этом они отличаются в зависимости от сети и вида топлива, передает УНН.

Детали

Среди самых популярных сетей самая низкая цена на обычный бензин А-95 снова на "Укрнафте" — 88,90 грн/л. В UPG он стоит 89,90 грн/л, тогда как на OKKO и WOG — 92,90 грн/л. В SOCAR цена бензина А-95 составляет 95,90 грн/л. Премиальные бензины с октановым числом 100 дешевле всего в UPG — 100,90 грн/л. На OKKO и WOG они стоят 102,90 грн/л, а в SOCAR — 105 грн/л.

Самую низкую цену на обычное дизельное топливо предлагают "Укрнафта" и UPG — по 102,90 грн/л. В то же время дизель Евро на OKKO и WOG стоит 106,90 грн/л.

Самое дорогое дизельное топливо — это именно NANO Extro от SOCAR по 111 грн/л.

Что касается автогаза, то дешевле всего его можно приобрести на "Укрнафте" — за 55,90 грн/л. В UPG его цена составляет 56,90 грн/л, в SOCAR — 58,50 грн/л, в WOG — 58,90 грн/л, а на OKKO — 59,90 грн/л. 

Какие цены на топливо по состоянию на 29 октября

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л.

Дизель Pulls — 109,90 грн/л.

Дизель Евро — 106,90 грн/л.

Автогаз — 59,90 грн/л (+2,40 грн).

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн/л.

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л.

Дизель Mustang — 109,90 грн/л.

Дизель Евро-5 — 106,90 грн/л.

Автогаз — 58,90 грн/л.

SOCAR

Бензин NANO 100 — 105 грн/л.

Бензин NANO 95 — 98,90 грн/л.

Бензин А-95 — 95,90 грн/л.

Дизель NANO Extro — 111 грн/л.

Дизель NANO — 108 грн/л.

Автогаз — 58,50 грн/л (+1 грн).

"Укрнафта"

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л.

Бензин А-95 — 88,90 грн/л.

Бензин А-92 — 86,90 грн/л.

Дизель Energy — 104,90 грн/л.

Дизель — 102,90 грн/л.

Автогаз — 55,90 грн/л (+1 грн).

UPG

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.

Бензин А-95 — 89,90 грн/л.

Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л.

Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л.

Автогаз — 56,90 грн/л (+1 грн).

Ценники на АЗС снова рекордные: сколько теперь стоят бензин, дизель и автогаз21.10.26, 10:37 • 4843 просмотра

Алла Киосак

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Украина