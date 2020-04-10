ДБР заявило про виявлений під час обшуку у Чорновол арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань заявило про вилучення в ході обшуків у народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол предметів "з ознаками холодної та вогнепальної зброї" та набоїв. Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає УНН.
"10 квітня 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної. У ході них вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої", - вказали у ДБР.
Раніше сьогодні, 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".
Згодом у ДБР заявили, що слідчі бюро повідомили про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці - народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.