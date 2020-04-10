ГБР заявило об обнаруженном во время обыска у Чорновол арсенале оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственное бюро расследований заявило об изъятии в ходе обысков у народного депутата 8-го созыва Татьяны Черновол предметов "с признаками холодного и огнестрельного оружия" и патронов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"10 апреля 2020 года следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе них изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - указали в ГБР.
Ранее сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований в "деле Майдана".
Впоследствии в ГБР заявили, что следователи бюро сообщили о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.