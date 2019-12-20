ДБР завершило слідство в одній зі справ екснардепа Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання Максима Микитася. Наразі йому надано матеріали на ознайомлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови ДБР Романа Труби у Telegram-каналі.
"ДБР завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання. Наразі йому надано матеріали на ознайомлення. Після цього кримінальне провадження з обвинувальним актом буде скеровано до суду", - повідомив він.
Труба нагадав, що сам інцидент стався в липні. Народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження. Наприкінці вересня цього року нардепу повідомили про підозру.
"До речі, цей самий депутат фігурує ще в декількох кримінальних провадженнях ДБР - слідчі дії ще тривають. Переконаний, результат не змусить себе довго чекати, і всім його діям буде надана об’єктивна правова оцінка", - відзначив він.
Нагадаємо, раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.