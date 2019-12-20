ГБР завершило следствие по одному из дел экс-нардепа Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата Украины восьмого созыва Максима Микитася. Сейчас ему предоставлены материалы на ознакомление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение главы ГБР Романа Трубы в Telegram-канале.
"ГБР завершило досудебное расследование уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата Украины восьмого созыва. Сейчас ему предоставлены материалы на ознакомление. После этого уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в суд", - сообщил он.
Труба напомнил, что сам инцидент произошел в июле. Народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения. В конце сентября этого года нардепу сообщили о подозрении.
"Кстати, этот самый депутат фигурирует еще в нескольких уголовных производствах ГБР - следственные действия продолжаются. Убежден, результат не заставит себя долго ждать, и всем его действиям будет дана объективная правовая оценка", - отметил он.
Напомним, ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.