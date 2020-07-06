ДБР проводить обшуки за місцем роботи затриманого на хабарі працівника СБУ

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19 березня, 18:42 • 88601 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 130402 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112525 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127075 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132037 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123090 перегляди

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19 березня, 06:32 • 165487 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125706 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. За місцем роботи одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, якого затримали після одержання ним частини хабара у сумі 1 000 доларів за вирішення питання працевлаштування, Державне бюро розслідувань проводить обшуки. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДБР.

"За місцем його роботи проводяться обшуки", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області затримали після одержання ним частини хабара у сумі 1 000 доларів за вирішення питання працевлаштування до СБУ.

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