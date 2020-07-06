ДБР проводить обшуки за місцем роботи затриманого на хабарі працівника СБУ

"За місцем його роботи проводяться обшуки", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області затримали після одержання ним частини хабара у сумі 1 000 доларів за вирішення питання працевлаштування до СБУ.