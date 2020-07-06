ГБР проводит обыски по месту работы задержанного на взятке сотрудника СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По месту работы одного из сотрудников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, задержанного после получения им части взятки в сумме 1 000 долларов за решение вопроса трудоустройства, Государственное бюро расследований проводит обыски. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"По месту его работы проводятся обыски", - сказали в пресс-службе.
Напомним, одного из сотрудников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области задержали после получения им части взятки в сумме 1 000 долларов за решение вопроса трудоустройства в СБУ.