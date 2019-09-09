ДБР: причеп з паливом вибухнув під час передислокації військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує обставини вибуху причепа з паливом під час передислокації військової частини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі ДБР розслідують обставини вибуху причепа з паливно-мастильними матеріалами, що стався у Херсонській області під час передислокації військової частини на нове місце служби", - зазначили у бюро.
Кваліфікація інциденту - необережне знищення військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 412 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби, і в одному з вантажних причепів з колони військової техніки відбулось загорання, а згодом – кілька вибухів.
"У згаданому причепі перевозились паливно-мастильні матеріали та конструктивні елементи захисної динамічної броні, які внаслідок вибуху були повністю знищені, що спричинило шкоду у великих розмірах. Військовослужбовці та цивільні особи внаслідок вибуху не постраждали", - додали у ДБР.
Відбувся огляд місця події слідчими ДБР за участю спеціалістів ДСНС у Херсонській області, а також спеціалістів вибухо-технічного відділу ГУНП в Херсонській області.
Наразі готуються клопотання до суду про проведення експертиз.
Нагадаємо, раніше у Херсонській ОДА повідомляли, що на трасі М-14, яка проходить, зокрема, через Херсонську та Запорізьку область, загорівся причеп з військовими піротехнічними засобами. У відомстві також повідомляли, що було знищено конструктивні елементи динамічної танкової броні - 142 одиниці.