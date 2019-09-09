ГБР: прицеп с топливом взорвался во время передислокации воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Государственное бюро расследований расследует обстоятельства взрыва прицепа с топливом во время передислокации воинской части. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, произошедшего в Херсонской области во время передислокации воинской части на новое место службы", - отметили в бюро.
Квалификация инцидента - неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации, военная часть осуществляла передислокацию на новое место несения службы, и в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.
"В упомянутом прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах. Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали", - добавили в ГБР.
Состоялся осмотр места происшествия следователями ГБР с участием специалистов ГСЧС в Херсонской области, а также специалистов взрыво-технического отдела ГУНП в Херсонской области.
Сейчас готовятся ходатайства в суд о проведении экспертиз.
Напомним, ранее в Херсонской ОГА сообщали, что на трассе М-14, которая проходит, в частности, через Херсонскую и Запорожскую область, загорелся прицеп с военными пиротехническими средствами. В ведомстве также сообщали, что были уничтожены конструктивные элементы динамической танковой брони - 142 единицы.