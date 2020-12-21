ДБР пояснило затримку з притягненням до відповідальності детектива НАБУ за корупцію в Укроборонпромі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Державному бюро розслідувань заявили, що досудове розслідування проти детектива НАБУ Дмитра Литвиненка продовжено до вересня 2021 року, повідомляє УНН.
“Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000512 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 368, частиною першою статті 396, частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України продовжено на дванадцять місяців, тобто до 05.09.2021”, — йдеться у листі.
Зазначимо, що в рамках вказаної кримінальної справи досліджується причетність детектива НАБУ Дмитра Литвиненка до схем корупції в Укроборонпромі, організованих начебто сином (на той момент) секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорем (так звана “справа Свинарчуків). Як з’ясувалося, Литвиненко допомогав виключити ТОВ “Оптимумспецдеталь” з “чорного списку” НАБУ для виконання замовлень Укроборонпрому.
Водночас, за словами журналіста Володимира Бойка, який був заявником у справі проти Литвиненка — ДБР саботує розслідування за цим фактом.
“Я двічі допитувався слідчим ДБР як свідок. Кримінальне провадження було зареєстровано 5 березня 2019 року за № 42019000000000512 тодішнім керівником САП Холодницьким (ще до того, як в НАБУ було розпочато службову перевірку) і передано в ДБР для проведення досудового розслідування. У цьому провадженні заступник генпрокурора повідомив про підозру детективу НАБУ Завгородньому, слідчі ДБР підготували проекти підозр Калужинському та Литвиненку. Але в жовтні 2019 року генпрокурор Рябошапка своєю постановою скасував підозру детективу Завгородньому й попередив ДБР, що він не допустить компрометації пана Ситника, який вважається символом чесності та непідкупності. Після цього 512-те провадження в ДБР повісили на цвяшок у туалеті — ніякі слідчі дії не проводяться й провадження ось-ось має бути закрито у зв’язку з завершенням строку досудового розслідування”, — прокоментував Бойко.
Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського — Ігорю повідомили про підозру в зловживанні впливом.