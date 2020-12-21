Корупція в оборонній сфері: сину Гладковського повідомили про підозру

“21 грудня 2020 року за погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру особі, яка отримала неправомірну вигоду за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП “Житомирський бронетанковий завод”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 50 млн гривень на постачанні комплектуючих до військової техніки, встановлено наступне.

“У 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь“, розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну "Укроборонпром“ з ухиленням від сплати податків з таких операцій”, — зазначається в повідомленні.

У САП повідомляють, що до реалізації цієї злочинної схеми особи з метою отримання переваг для вищевказаного товариства під час фінансово-господарських відносин з державними підприємствами — учасниками Концерну залучили особу, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

“У 2016 році організатори схеми звернулися до залученої особи, аби той вплинув на прийняття генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт“ рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод“, яке за ці кошти сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству "Оптимумспецдеталь“ у договорах на постачання товарів”, — йдеться в повідомленні.

У САП вказали, що "результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв’язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП “ЖБТЗ”, а потім на рахунки ТОВ “Оптимумспецдеталь” у сумі 7 100 196 гривень".

“Після легалізації отриманих коштів, особа за свої "послуги“ отримала неправомірну вигоду, еквівалентну 950 тис. гривень”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що на сьогодні дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”.

“Зауважимо, цей епізод виділений в окреме провадження. Досудове розслідування триває”, — додали в САП.

Зазначимо, як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про Ігоря Гладковського.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень Віталія Жукова, який є одним з підозрюваних в організації злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки.

Нагадаємо, виконувати замовлення "Укроборонпрому" ТОВ “Оптимумспецдеталь” допомагав детектив НАБУ Дмитро Литвиненко. Проти нього відкрито кримінальне провадження, проте до відповідальності він досі не притягнутий.