Коррупция в оборонной сфере: сыну Гладковского сообщили о подозрении

"21 декабря 2020 года по согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении лицу, получившему неправомерную выгоду за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования уголовного производства в отношении уклонения от уплаты налогов на сумму почти 50 млн гривен на поставке комплектующих к военной технике, установлено следующее.

"В 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в государственные предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций", - отмечается в сообщении.

В САП сообщают, что к реализации этой преступной схемы лица с целью получения преимуществ для вышеуказанного общества во время финансово-хозяйственных отношений с государственными предприятиями - участниками Концерна привлекли лицо, близкий родственник которой в то время занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

"В 2016 году организаторы схемы обратились к вовлеченному лицу, чтобы тот повлиял на принятие генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" решения о предоставлении беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от Государственной компании на пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод", которое за эти средства уплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров", - говорится в сообщении.

В САП указали, что "результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривен".

"После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду, эквивалентную 950 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на сегодня действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, - генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

"Отметим, этот эпизод выделен в отдельное производство. Досудебное расследование продолжается", - добавили в САП.

Отметим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Игоре Гладковском.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен Виталия Жукова, который является одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49 342 000 гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике.

Напомним, выполнять заказы "Укроборонпрома" ООО "Оптимумспецдеталь" помогал детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко. Против него открыто уголовное производство, однако к ответственности он до сих пор не привлечен.