ГБР объяснил задержку с привлечением к ответственности детектива НАБУ за коррупцию в Укроборонпроме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Государственном бюро расследований заявили, что досудебное расследование против детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко продлено до сентября 2021 года, сообщает УНН.
"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28.08.2020 срок досудебного расследования в уголовном производстве № 42019000000000512 от 05.03.2019 по признакам уголовных преступлений предусмотренных частью второй статьи 364, частью третьей статьи 368, частью первой статьи 396, частью третьей статьи 365 Уголовного кодекса Украины продлен на двенадцать месяцев, то есть до 05.09.2021", - говорится в письме.
Отметим, что в рамках указанного уголовного дела исследуется причастность детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко к схемам коррупции в Укроборонпроме, организованных вроде сыном (на тот момент) секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем (так называемое "дело Свинарчуков"). Как выяснилось, Литвиненко помогал исключить ООО "Оптимумспецдеталь" из "черного списка" НАБУ для выполнения заказов Укроборонпрома.
Однако, по словам журналиста Владимира Бойко, который был заявителем по делу против Литвиненко - ГБР саботирует расследование по этому факту.
"Я дважды допрашивался следователем ГБР как свидетель. Уголовное производство было зарегистрировано 5 марта 2019 года под № 42019000000000512 тогдашним руководителем САП Холодницким (еще до того, как в НАБУ была начата служебная проверка) и передано в ГБР для проведения досудебного расследования. В этом производстве заместитель генпрокурора сообщил о подозрении детективу НАБУ Завгороднему, следователи ГБР подготовили проекты подозрений Калужинскому и Литвиненко. Но в октябре 2019 года генпрокурор Рябошапка своим постановлением отменил подозрение детективу Завгороднему и предупредил ГБР, что он не допустит компрометации господина Сытника, который считается символом честности и неподкупности. После этого 512-е производство в ГБР повесили на гвоздь в туалете - никакие следственные действия не проводятся и производство вот-вот должно быть закрыто в связи с завершением срока досудебного расследования", - прокомментировал Бойко.
Напомним, 21 декабря стало известно, что сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского - Игорю сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.