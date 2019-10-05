ДБР планує співпрацювати з антикорупційним директоратом Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Делегація Державного бюро розслідувань відвідала Національний антикорупційний директорат Румунії, де обговорила можливість підписання меморандуму про співпрацю між цими відомствами двох країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Представники ДБР ознайомились з особливостями функціонування антикорупційного правоохоронного органу Румунії, що вважається одним з найефективніших серед європейських країн.
"У результаті робочої зустрічі сторони обговорили можливість підписання меморандуму про подальшу співпрацю між Державним бюро розслідувань та Національним антикорупційним директоратом Румунії", - вказали у бюро.
Нагадаємо, на початку вересня ДБР розпочало набір оперативників.