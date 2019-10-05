ГБР планирует сотрудничать с антикоррупционным директоратом Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Делегация Государственного бюро расследований посетила Национальный антикоррупционный директорат Румынии, где обсудила возможность подписания меморандума о сотрудничестве между этими ведомствами двух стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Представители ГБР ознакомились с особенностями функционирования антикоррупционного правоохранительного органа Румынии, который считается одним из самых эффективных среди европейских стран.
"В результате рабочей встречи стороны обсудили возможность подписания меморандума о дальнейшем сотрудничестве между Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным директоратом Румынии", - указали в бюро.
Напомним, в начале сентября ГБР начало набор оперативников.