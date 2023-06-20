Данія збільшить обсяги військової підтримки України до 22 мільярдів данських крон

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Планується, що вже цього року Данія виділить Україні додатковивих 7,5 мільярда крон. У 2024 році - 10,4 мільярда. У у 2025 – 2028 роках по мільярду данських крон – щорічно.

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