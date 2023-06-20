Данія збільшить обсяги військової підтримки України до 22 мільярдів данських крон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд Данії прийняв рішення про збільшення обсягів військової підтримки України до майже 22 мільярдів датських крон (3,2 мільярди доларів) на період до 2028 року. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, пише УНН.
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Планується, що вже цього року Данія виділить Україні додатковивих 7,5 мільярда крон. У 2024 році - 10,4 мільярда. У у 2025 – 2028 роках по мільярду данських крон – щорічно.
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