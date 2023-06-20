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Дания увеличит объемы военной поддержки Украины до 22 миллиардов датских крон

Киев • УНН

 • 1324260 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство Дании приняло решение об увеличении объемов военной поддержки Украины до почти 22 миллиардов датских крон (3,2 миллиарда долларов) на период до 2028 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, пишет УНН.

Дания увеличит объемы военной поддержки Украины до 22 миллиардов датских крон

Детали

Планируется, что уже в этом году Дания выделит Украине дополнительные 7,5 миллиарда крон. В 2024 году - 10,4 миллиарда. В 2025 – 2028 годах по миллиарду датских крон – ежегодно.

Напомним

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