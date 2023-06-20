Дания увеличит объемы военной поддержки Украины до 22 миллиардов датских крон

Детали

Планируется, что уже в этом году Дания выделит Украине дополнительные 7,5 миллиарда крон. В 2024 году - 10,4 миллиарда. В 2025 – 2028 годах по миллиарду датских крон – ежегодно.

Напомним

Дания готова обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе