Данія через пандемію істотно обмежила в'їзд для громадян Німеччини

"Влада Данії обмежить в'їзд для відпочивальників із ФРН. Про це в четвер, 22 жовтня, повідомило міністерство закордонних справ Данії. Починаючи з 24 жовтня в'їзд у Данію надаватиметься лише тим німцям, які матимуть на те "вагомі причини". Щодо німецьких відпочивальників, то єдиною підставою для дозволу на в'їзд може бути наявність власного будинку для відпочинку в Данії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іншими причинами, що уможливлять німецьким громадянам отримання дозволу на в'їзд, стануть робота в Данії або намір відвідати свою сім'ю чи партнера. Крім того, як зазначив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, в'їжджати до Данії зможуть також і жителі прикордонної землі Шлезвіг-Гольштейн, утім, за умови, що рівень поширення заражень там не перевищить 30 випадків на 100 тисяч жителів.

Так само в МЗС Данії запевнили, що оголошені обмеження не призведуть до того, що ті німці, хто залишається в країні, будуть зобов'язані негайно покинути країну.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 9:15 23 жовтня, у Німеччині загалом зафіксовано 403 874 випадків COVID-19, а у Данії - 38 270.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість випадків COVID-19 у світі становить вже понад 41,5 млн.