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Дания из-за пандемии существенно ограничила въезд для граждан Германии

Дания из-за пандемии существенно ограничила въезд для граждан Германии

Киев  •  УНН

 • 18341 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Вследствие существенного роста числа заражений коронавирусом в Германии Дания ограничивает въезд для отдыхающих с ФРГ. Исключения возможны лишь в немногих случаях и в отношении жителей приграничных районов. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Власти Дании ограничат въезд для отдыхающих с ФРГ. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило министерство иностранных дел Дании. Начиная с 24 октября въезд в Данию будет предоставляться только тем немцам, которые будут иметь на то "веские причины". В отношении немецких отдыхающих, то единственным основанием для разрешения на въезд может быть наличие собственного дома для отдыха в Дании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другими причинами, сделают возможным получение немецкими гражданами разрешения на въезд, станут работа в Дании или намерение посетить свою семью или партнера. Кроме того, как отметил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод, въезжать в Данию смогут также и жители пограничной земли Шлезвиг-Гольштейн, впрочем, при условии, что уровень распространения заражений там не превысит 30 случаев на 100 тысяч жителей.

Так же в МИДе Дании заверили, что объявленные ограничения не приведут к тому, что те немцы, кто остается в стране, будут обязаны немедленно покинуть страну.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 9:15 23 октября, в Германии зафиксировано уже 403 874 случаев COVID-19, а в Дании - 38 270.

Как сообщалось ранее в УНН, количество случаев COVID-19 в мире составляет уже более 41,5 млн.

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