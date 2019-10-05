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Данилюк заявив, що був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським

Київ • УНН

 • 23796 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що був присутній при скандальній телефонній розмові президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Про це Данилюк повідомив в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

Данилюк заявив, що був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським

На запитання журналіста, чи був Данилюк присутній під час розмови між Трампом та Зеленським 25 липня, той відповів ствердно.

"Був присутній", - повідомив він, однак не захотів поки ділитися ніякими подробицями розмови.

"Можливо (поділиться - ред.)… Але не зараз і, може, навіть ніколи. Я вважаю, що це буде непрофесійно. Це розмова двох глав держав. І точно я не маю права це коментувати. Має бути довіра у відносинах між керівниками. Зокрема, їх командами", - зазначив Данилюк.

Він також зазначив, що не коментуватиме телефонну розмову двох президентів.

"Навіть якщо зараз я не працюю в державній інституції, на "вільних хлібах" що називається, це абсолютно не означає, що я зараз буду розкривати те, що важливо для наших двосторонніх відносин між Україною та США... Я розумію важливість відносин з США, гарних відносин. І я намагатимусь робити все, щоб вони залишалися добрими", - зазначив Данилюк.

За його словами, зараз в двосторонніх відносинах України і США дуже непроста ситуація і дуже просто на цьому зіграти.

Нагадаємо, Олександр Данилюк написав заяву про звільнення. А 3 жовтня Зеленський призначив Данілова секретарем РНБО.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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