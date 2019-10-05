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Данилюк заявил, что присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Киев • УНН

 • 23796 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что присутствовал при скандальном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Данилюк сообщил в эфире Радио НВ, передает УНН.

Данилюк заявил, что присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

На вопрос журналиста, присутствовал ли Данилюк при разговоре между Трампом и Зеленским 25 июля, тот ответил утвердительно.

"Присутствовал", - сообщил он, однако не захотел пока делиться никакими подробностями разговора.

"Возможно (поделится - ред.)... Но и не сейчас, и, может, даже никогда. Я считаю, что это будет непрофессионально. Это разговор двух глав государств. И точно я не имею права это комментировать. Должно быть доверие в отношениях между руководителями. В частности, их командами", - отметил Данилюк.

Он также добавил, что не будет комментировать телефонный разговор двух президентов.

"Даже если сейчас я не работаю в государственной институции, на "вольных хлебах" что называется, это совершенно не значит, что я сейчас буду раскрывать то, что важно для наших двусторонних отношений между Украиной и США ... Я понимаю важность отношений с США, хороших отношений. И я постараюсь делать все, чтобы они оставались хорошими", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас в двусторонних отношениях Украины и США очень непростая ситуация и очень просто на этом сыграть.

Напомним, Александр Данилюк написал заявление об увольнении. А 3 октября Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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