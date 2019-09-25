Данилюк обговорив з військовим радником США реформу Укроборонпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк зустрівся з ексдержсекретарем Військово-морських сил США, старшим радником США з питань військово-промислового комплексу України Дональдом Вінтером. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
"О. Данилюк та Д. Вінтер наголосили на важливості структурних реформ у секторі безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО, що, на їх думку, сприятиме посиленню оборонних спроможностей держави, адекватному і гнучкому реагуванню на загрози національній безпеці", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що сторони обговорили питання щодо розвитку Військово-морських сил Збройних сил України, зокрема, нарощування спроможностей військово-морського флоту.
"Під час зустрічі також йшлося про нову стратегію національної безпеки та реформування ДК "Укроборонпром". Секретар РНБО України повідомив, що завдяки оптимізації роботи "Укроборонпром" стане конкурентоздатним як всередині країни, так і на зовнішніх ринках", - зазначили у РНБО.
Нагадаємо, аудит державного оборонного концерну "Укроборонпром" проведе компанія Baker Tilly Ukraine.