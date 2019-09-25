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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47786 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109588 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101483 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108691 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118933 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147913 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148392 просмотра

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Данилюк обсудил с военным советником США реформу Укроборонпрома

Данилюк обсудил с военным советником США реформу Укроборонпрома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился с экс-госсекретарем Военно-морских сил США, старшим советником США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"А. Данилюк и Д. Винтер отметили важность структурных реформ в секторе безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, что, по их мнению, будет способствовать усилению оборонительных возможностей государства, адекватному и гибкому реагированию на угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, в частности, наращивание возможностей военно-морского флота.

"Во время встречи также речь шла о новой стратегии национальной безопасности и реформирования ГК "Укроборонпром". Секретарь СНБО Украины сообщил, что благодаря оптимизации работы "Укроборонпром" станет конкурентоспособным как внутри страны, так и на внешних рынках", - отметили в СНБО.

Напомним, аудит государственного оборонного концерна "Укроборонпром" проведет компания Baker Tilly Ukraine.

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