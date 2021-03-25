Данілов: жодного документа щодо "вагнерівців" у РНБО немає

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“Офіційно — жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по „вагнерівцях“ (ми так не називаємо), в апараті РНБО немає і ніколи не було”, — сказав Данілов.

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На питання про те, наскільки майбутній фільм від Bellingcat про спецоперацію може бути викликом для нацбезпеки України, секретар РНБО заявив, що “ми не можемо припущеннями жити”.

“Рада нацбезпеки працює тільки з фактами. А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожного дня „підкидає“ нові виклики, на які ми маємо реагувати”, — додав він.

Фільм Bellingcat

Розслідування про “вагнерівців” анонсував в минулому році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Він назвав ситуацію “прецедентом”, так як українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.

Також журналіст повідомив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.

Що за “Вагнергейт”?

29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Більшість затриманих воювали на Донбасі на стороні ДНР і ЛНР, а половина — були колишніми громадянами України.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації. Незважаючи на те, що Україна подавала запит на екстрадіцію даних осіб.

Після в ряді ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби”. Було опублікувало “записи розмов” передбачуваних “співробітників СБУ” з “членами ПВК” Вагнера“, які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України заявили, що дані про участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації” є фейком. Також жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником, стверджують у спецслужбі.