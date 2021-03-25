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Данилов: ни одного документа касательно "вагнеровцев" у СНБО нету

Данилов: ни одного документа касательно "вагнеровцев" у СНБО нету

Киев  •  УНН

 • 14620 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Ни одного документа о сорванной спецоперации касательно “вагнеровцев” Совет нацбезопасности и обороны не имеет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина, передает УНН.

Цитата

“Официально — ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете касательно „вагнеривцев“ (мы так не называем), в аппарате СНБО нет и никогда не было”, — сказал Данилов.

Детали

На вопрос о том, насколько будущий фильм от Bellingcat о спецоперации может быть вызовом для нацбезопасности Украины, секретарь СНБО заявил, что “мы не можем предположениями жить”.

“Совет нацбезопасности работает только с фактами. А с домыслами и предположениями мы не можем работать, потому что РФ нам каждый день „подбрасывает“ новые вызовы, на которые мы должны реагировать”, — добавил он.

Фильм Bellingcat

Расследование о “вагнеривцах” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.

Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ППК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованны “записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” являются фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, утверждают в спецслужбе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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