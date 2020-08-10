Данілов запевнив, що на Донбасі дотримується режим припинення вогню

"Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, два тижні без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", - заявив Данілов.

Зазначається, що, за даними Головного ситуаційного центру при РНБО України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.



"На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат. Сподівання, що досягнуті ТКГ домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, від початку доби до опівдня порушень "режиму тиші" на Донбасі з боку бойовиків не зафіксовано.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що поодинокі постріли з боку бойовиків можна було б не враховувати.