Хомчак: поодинокі постріли з боку бойовиків можна було б не враховувати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку оголошеного наприкінці липня перемир'я на Донбасі обстрілів не відбувалося. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав суспільство відрізняти поодинокі постріли, які нині бувають в ООС з боку бойовиків, від обстрілів. І саме обстрілів на лінії фронту з початку перемир'я наразі не відбувається", - повідомили в пресслужбі.
За словами Хомчака, на території України, де немає війни, "поодинокі постріли були раніше й при більш серйозних обстрілах".
Він вказав, що 6 серпня на лінії розмежування не зафіксовано жодного пострілу. А 7 серпня – два постріли в різних місцях.
"Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що не обманюємо нікого. У першу чергу, суспільство, щоб усі розуміли, що відбувається. Взагалі їх (поодинокі постріли - ред.) можна було б не враховувати", – заявив Хомчак.
Нагадаємо, за даними Міноборони, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі.