Ситуація на Донбасі: бойовики з початку доби тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 7 серпня, станом на 12:00, захисниками України вже зафіксовано три порушення режиму тиші з боку збройних формувань РФ", - проінформував Гуцуляк.
Так, за його словами, з 01:40 збройною провокацією – чотирма чергами зі стрілецької зброї - ворог порушив режим тиші в районі Новолуганського.
Після 02:05 один постріл з підствольного гранатомета (ГП-25) зафіксували наші військові поблизу н.п. Шуми. Ворожа провокація знову велася з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки.
О 07:25 наші оборонці селища Травневе зафіксували порушення ворогом тиші одним пострілом з АГС. Провокаційний ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого смт Гольмівський.
"За наявною інформацією, ці постріли не несли загрози особовому складу наших підрозділів, тому захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає", - зазначив Гуцуляк.
Він також додав, що про усі випадки порушень вимог дотримання всеосяжного режиму повного припинення вогню збройними формуваннями РФ, представники української сторони СЦКК повідомляють команду спостережної моніторингової місії ОБСЄ по взаємодії.
"Також зазначимо, у випадку явної збройної агресії противника: виникнення загрози особовому складу підрозділів Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу або загрози захоплення території - українські герої готові до невідкладного адекватного реагування. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом", - сказав полковник.
Нагадаємо, 6 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку противника не було зафіксовано.