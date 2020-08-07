Ситуация на Донбассе: боевики с начала суток трижды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С начала текущих суток, 7 августа, по состоянию на 12:00, защитниками Украины уже зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ", - проинформировал Гуцуляк.
Так, по его словам, с 01:40 вооруженной провокацией - четырьмя очередями из стрелкового оружия - враг нарушил режим тишины в районе Новолуганского.
После 02:05 один выстрел из подствольного гранатомета (ГП-25) зафиксировали наши военные вблизи н.п. Шумы. Вражеская провокация снова велась из направления от Шахты 6-7 оккупированной Горловки.
В 07:25 наши защитники поселка Травневое зафиксировали нарушения врагом тишины одним выстрелом из АГС. Провокационный вражеский обстрел велся из направления от оккупированного пгт Гольмовский.
"По имеющейся информации, эти выстрелы не несли угрозы личному составу наших подразделений, поэтому защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь нет", - отметил Гуцуляк.
Он также добавил, что обо всех случаях нарушений требований соблюдения всеобъемлющего режима полного прекращения огня вооруженными формированиями РФ, представители украинской стороны СЦКК сообщают команде наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию.
"Также отметим, в случае явной вооруженной агрессии противника: возникновение угрозы личному составу подразделений Объединенных сил во время вражеского обстрела или угрозы захвата территории - украинские герои готовы к безотлагательному адекватному реагированию. Это гарантировано международным гуманитарным правом", - сказал полковник.
Напомним, 6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.