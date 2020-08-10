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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70437 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97401 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123171 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105301 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125126 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100651 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101554 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103759 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
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Данилов заверил, что на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Данилов заверил, что на Донбассе соблюдается режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, уже две недели без обстрелов и боевых потерь. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Режим прекращения огня на Донбассе придерживается, две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - заявил Данилов.

Отмечается, что, по данным Главного ситуационного центра при СНБО Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

"В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Надежды, что достигнутые ТКГ договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток до полудня нарушений "режима тишины" на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что одиночные выстрелы со стороны боевиков можно было бы не учитывать.

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