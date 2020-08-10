ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Від початку доби до опівдня порушень "режиму тиші" на Донбасі з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив полковник Максим Праута із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - розповів Праута.
Нагадаємо, 9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи.