ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.
“9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи”, — йдеться у повідомленні.
Так, 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки. “Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
“Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що на Приазов’ї було зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування. “Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання”, — йдеться у повідомленні.
“Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає”, — резюмували військові.
Нагадаємо, на Донбасі протягом тижня знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів.