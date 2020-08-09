На Донбасі протягом тижня знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Донбасі впродовж тижня було знешкоджено майже 600 вибухонебезпечних предметів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
“...у районі проведення операції впродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежили 39 гектарів території. За цей час вони вилучили та знешкодили 581 вибухонебезпечний предмет”, — йдеться в повідомленні.
Також за зверненням місцевих органів влади та з метою мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, які стались протягом минулих років, співробітниками ДСНС проводилися роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Тільки упродовж тижня було відновлено 45 будинків.
Нагадаємо, 8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких — ворожі вогневі провокації.