На Донбассе в течение недели обезвредили почти 600 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На Донбассе в течение недели было уничтожено почти 600 взрывоопасных предметов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
“... в районе проведения операции в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 39 гектаров территории. За это время они изъяли и обезвредили 581 взрывоопасный предмет”, — говорится в сообщении.
Также по обращению местных органов власти и с целью минимизации последствий артиллерийских обстрелов, которые произошли в течение прошлых лет, сотрудниками ГСЧС проводились работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры на территории Донецкой области. Только в течение недели было восстановлено 45 домов.
Напомним, 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых — вражеские огневые провокации.