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Данілов закликав протидіяти поширенню фейків та "чорній" пропаганді Росії

Данілов закликав протидіяти поширенню фейків та "чорній" пропаганді Росії

Київ • УНН

 • 14587 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав засоби масової інформації протидіяти дезінформаційним кампаніям з боку Росії, перевіряти та максимально точно подавати інформацію не поширюючи фейки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Шановні журналісти й працівники медіа! Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції й є лідерами думок", - написав Данілов.

Деталі

За його словами, у цьому плані Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.

"Усі антиукраїнські наративи сплановані, створюються і керуються з російської території; широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня; для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя. Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави", - розповів Данілов.

Він зауважив, що платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики.

"На жаль, поширенню фейків подекуди несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних. Зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей", - повідомив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави.

"Шановні журналісти, шановні друзі! Наполегливо просимо виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ, не піддаючись на провокації і не підігруючи дезінформаційним кампаніям, мета яких – послабити нашу здатність протистояти ворогові", - закликав Данілов.

Доповнення

Раніше Данілов повідомляв, що повідомлення російських ЗМІ та бойовиків про “підготовку Україною наступу на Донбас” 15 березня є “якоюсь мантрою”.

Також він заявляв, що в України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом.

Минулого року Данілов сказав, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації. Служба зовнішньої розвідки України 10 липня оприлюднила заяву, де зазначила, що Росія продовжує інформаційні спецоперації в Україні та намагається використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Зі свого боку Росія звинувачує Україну в “агресії” та “провокаціях”.

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