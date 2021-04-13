Україна на сьогодні не планує повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками диппредставництв країн-членів ЄС, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
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“В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання — вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше — це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі”, — сказав Данілов.
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Зазначається, що зустріч з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в Україні, проходила за їх ініціативою.
Як повідомляє пресслужба, під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на Сході України.
Особливий наголос Данілов зробив на тому, що Україна прагне розв’язати конфлікт на Сході нашої держави насамперед політико-дипломатичним шляхом.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Зі свого боку Росія звинувачує Україну в “агресії” та “провокаціях”.