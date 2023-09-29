Данілов розкрив невеличку таємницю: в Україні працюють над документом про звільнення всієї території

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«Можу відкривати невеличку таємницю. На одному із засідань Ставки Верховного головнокомандувача, яке нещодавно відбувалося, Президент попросив мати розуміння, як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, та що для цього потрібно», - розповів Данілов.

Він зазначив, що триває велика робота.

«Зараз триває велика робота, тому що це не простий такий документ і він буде спочатку скоріш за все розглядатися на Ставці Верховного головнокомандувача…», - сказав Данілов.

Доповнення

Данілов заявляв, що звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. Якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно.