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Данілов розкрив невеличку таємницю: в Україні працюють над документом про звільнення всієї території

Данілов розкрив невеличку таємницю: в Україні працюють над документом про звільнення всієї території

Київ • УНН

 • 308886 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Наразі українське військово-політичне керівництво розробляє документ щодо концепції звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, як це відбуватиметься та що для цього потрібно. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Можу відкривати невеличку таємницю. На одному із засідань Ставки Верховного головнокомандувача, яке нещодавно відбувалося, Президент попросив мати розуміння, як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати, та що для цього потрібно», - розповів Данілов.

Він зазначив, що триває велика робота.

«Зараз триває велика робота, тому що це не простий такий документ і він буде спочатку скоріш за все розглядатися на Ставці Верховного головнокомандувача…», - сказав Данілов.

Доповнення

Данілов заявляв, що звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. Якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно.

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