Данилов раскрыл небольшую тайну: в Украине работают над документом об освобождении всей территории
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сейчас украинское военно-политическое руководство разрабатывает документ о концепции освобождения всех временно оккупированных территорий Украины, как это будет происходить и что для этого нужно. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.
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«Могу открывать небольшую тайну. На одном из заседаний Ставки Верховного главнокомандующего, которое недавно происходило, Президент попросил иметь понимание, как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть, и что для этого нужно», - рассказал Данилов.
Он отметил, что продолжается большая работа.
«Сейчас идет большая работа, потому что это не простой такой документ и он будет сначала скорее всего рассматриваться на Ставке Верховного главнокомандующего…», - сказал Данилов.
Дополнение
Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. Если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.