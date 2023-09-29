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Данилов раскрыл небольшую тайну: в Украине работают над документом об освобождении всей территории

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сейчас украинское военно-политическое руководство разрабатывает документ о концепции освобождения всех временно оккупированных территорий Украины, как это будет происходить и что для этого нужно. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Могу открывать небольшую тайну. На одном из заседаний Ставки Верховного главнокомандующего, которое недавно происходило, Президент попросил иметь понимание, как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть, и что для этого нужно», - рассказал Данилов.

Он отметил, что продолжается большая работа.

«Сейчас идет большая работа, потому что это не простой такой документ и он будет сначала скорее всего рассматриваться на Ставке Верховного главнокомандующего…», - сказал Данилов.

Дополнение

Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. Если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.

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