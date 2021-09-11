Данілов назвав "новий кейс", який розгляне РНБО

Цитата

“Прозвучало прізвище Ігоря Коломойського. Так я можу сказати, якби не було спільників в Нацбанку, він не міг би нічого робити... Чи продовжується це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в нашій банківській системі, не дивують. 96 млрд ми сплатили з вами наших власних грошей за ситуацію, що якісь власники щось там не додають. Наступний кейс, який розглядатимуть в РНБО за дорученням Президента — це саме, те як сталося, що грошей немає, олігархи додатково з’явилися після „банкопадів“ в нашій країні. Ці речі повинні бути публічними”, — розповів Данілов.

Доповнення

За час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який, за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю. Вкладники ліквідованих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО. Експерти ж вважають ліквідацію вітчизняних банків фарсом.

Водночас, позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.