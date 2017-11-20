Ліквідовані банки заборгували 5 млрд грн

ukru
Ексклюзив
11:15 • 30944 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 65040 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 94080 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 97408 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 110504 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 155967 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 108863 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 299148 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 256239 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398967 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.8 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 113086 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 122224 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 146779 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 78899 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 89772 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 89772 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 155973 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 146779 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 209427 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 299148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 28944 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 124086 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 114570 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 145781 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 162447 перегляди
Актуальне
Ліквідовані банки заборгували 5 млрд грн

Ліквідовані банки заборгували 5 млрд грн

Київ • УНН

 • 20679 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ліквідовані банки декларують гіперприбутковість, проте податків до бюджету не сплачують. Про це заявив Голова Офісу великих платників податків ДФСУ Євген Бамбізов, повідомляє УНН з посиланням на його авторський блог.

"Тільки за жовтень недоїмка в банківській сфері збільшилася на 1,5 млрд грн. Нібито нічого дивного, усі ми розуміємо, що банківська сфера наразі переживає не найкращі часи. Дивно інше: що за таких обставин найбільші суми податку на прибуток за результатами 9 місяців 2017 року задекларували саме банки. Причому, не прибуткові, а ті, що перебувають у стані ліквідації. Сума задекларованого податку на прибуток по усіх фінансових установах, що зареєстровані на обслуговуванні в Офісі, склала 1,98 млрд грн. З них 80% – 1,56 млрд грн – це задекларовані зобов’язання банків, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

І тут важливо розуміти, що ці банки не ведуть діяльності, яка була би спрямована на отримання прибутку. Більше того: як пояснили нам в НБУ, їх навіть не можна назвати банками у повному сенсі цього слова. Уся їхня діяльність зводиться лише до накопичення ліквідної маси для погашення зобов’язань перед вкладниками. І в той самий час, якщо вірити декларуванню податку на прибуток, їхня прибутковість сягає рівня паливно-енергетичного комплексу. А один з ліквідаційних банків навіть задекларував податок на прибуток, тотожний усій вартості його активів", - зауважив він.

Проте, ці кошти ніколи вже не отримує бюджет України, наголосив Є.Бамбізов.

"На рівному місці усі ми – починаючи від Офісу і закінчуючи найвищими органами держави – отримуємо серйозну проблему. Ці задекларовані суми ніколи не будуть сплачені до бюджету, оскільки, відповідно до законодавства, під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов'язань зі сплати податків і зборів, крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. В той самий час, ці показники будуть світитися усюди як борг платників перед державою. З початку року зріст недоїмки по 46-ти ліквідаційним банкам склав 5,069 млрд грн. Це 30% боргу по всьому Офісу за 2017 рік. Для нас це – погана статистика. Для держави – удар по іміджу, оскільки розмір такого боргу є одним з вагомих показників платіжоспроможності держави, у тому числі – при вирішенні питання надання їх кредиту міжнародними установами", - зазначив він.

Раніше колишній голова Нацбанку Володимир Стельмах назвав так звану очистку банківського сектору квазігрошовою реформою конфіскаційного типу. Він повідомив, що МВФ жодних рекомендацій по знищенню українських банків не давав. 

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. За оцінкою експертів, разом з неплатоспроможними банками ліквідовували й цілком "здорові". Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю.

Вкладники цих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО. А позичальники банку "Михайлівський", за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків", — йдеться у матеріалах слідства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.96
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,093.50
Ethereum
$2,014.81