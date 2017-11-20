Ліквідовані банки заборгували 5 млрд грн

"Тільки за жовтень недоїмка в банківській сфері збільшилася на 1,5 млрд грн. Нібито нічого дивного, усі ми розуміємо, що банківська сфера наразі переживає не найкращі часи. Дивно інше: що за таких обставин найбільші суми податку на прибуток за результатами 9 місяців 2017 року задекларували саме банки. Причому, не прибуткові, а ті, що перебувають у стані ліквідації. Сума задекларованого податку на прибуток по усіх фінансових установах, що зареєстровані на обслуговуванні в Офісі, склала 1,98 млрд грн. З них 80% – 1,56 млрд грн – це задекларовані зобов’язання банків, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

І тут важливо розуміти, що ці банки не ведуть діяльності, яка була би спрямована на отримання прибутку. Більше того: як пояснили нам в НБУ, їх навіть не можна назвати банками у повному сенсі цього слова. Уся їхня діяльність зводиться лише до накопичення ліквідної маси для погашення зобов’язань перед вкладниками. І в той самий час, якщо вірити декларуванню податку на прибуток, їхня прибутковість сягає рівня паливно-енергетичного комплексу. А один з ліквідаційних банків навіть задекларував податок на прибуток, тотожний усій вартості його активів", - зауважив він.

Проте, ці кошти ніколи вже не отримує бюджет України, наголосив Є.Бамбізов.

"На рівному місці усі ми – починаючи від Офісу і закінчуючи найвищими органами держави – отримуємо серйозну проблему. Ці задекларовані суми ніколи не будуть сплачені до бюджету, оскільки, відповідно до законодавства, під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов'язань зі сплати податків і зборів, крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. В той самий час, ці показники будуть світитися усюди як борг платників перед державою. З початку року зріст недоїмки по 46-ти ліквідаційним банкам склав 5,069 млрд грн. Це 30% боргу по всьому Офісу за 2017 рік. Для нас це – погана статистика. Для держави – удар по іміджу, оскільки розмір такого боргу є одним з вагомих показників платіжоспроможності держави, у тому числі – при вирішенні питання надання їх кредиту міжнародними установами", - зазначив він.

Раніше колишній голова Нацбанку Володимир Стельмах назвав так звану очистку банківського сектору квазігрошовою реформою конфіскаційного типу. Він повідомив, що МВФ жодних рекомендацій по знищенню українських банків не давав.

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. За оцінкою експертів, разом з неплатоспроможними банками ліквідовували й цілком "здорові". Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю.

Вкладники цих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО. А позичальники банку "Михайлівський", за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

"Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ "Фінансова компанія "Фагор". В результаті цих дій ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків", — йдеться у матеріалах слідства.