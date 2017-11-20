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Актуальное
Ликвидированные банки задолжали 5 млрд грн

Ликвидированные банки задолжали 5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 20671 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Ликвидированные банки декларируют гиперприбыльность, однако налогов в бюджет не платят. Об этом заявил Председатель Офиса крупных налогоплательщиков ГФСУ Евгений Бамбизов, сообщает УНН со ссылкой на его авторский блог.

"Только за октябрь недоимка в банковской сфере увеличилась на 1,5 млрд грн. Якобы ничего удивительного, все мы понимаем, что банковская сфера сейчас переживает не лучшие времена. Удивительно другое: что при таких обстоятельствах наибольшие суммы налога на прибыль по результатам 9 месяцев 2017 года задекларировали именно банки. Причем, не прибыльные, а те, что находятся в состоянии ликвидации. Сумма задекларированного налога на прибыль по всем финансовых учреждениях, зарегистрированных на обслуживании в Офисе, составила 1,98 млрд грн., из них 80% - 1,56 млрд грн - это задекларированные обязательства банков, находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

И здесь важно понимать, что эти банки не ведут деятельности, которая была бы направлена ​​на получение прибыли. Более того, как пояснили нам в НБУ, их даже нельзя назвать банками в полном смысле этого слова. Вся их деятельность сводится лишь к накоплению ликвидной массы для погашения обязательств перед вкладчиками. И в то же время, если верить декларированию налога на прибыль, их доходность достигает уровня топливно-энергетического комплекса. А один из ликвидационных банков даже задекларировал налог на прибыль, тождественный всей стоимости его активов", - отметил он.

Однако, эти средства никогда уже не получает бюджет Украины, подчеркнул Е.Бамбизов.

"На ровном месте все мы - начиная от Офиса и заканчивая высшими органами государства - получаем серьезную проблему. Эти задекларированные суммы никогда не будут уплачены в бюджет, поскольку, согласно законодательству, при осуществлении ликвидации в банке не возникает никаких дополнительных обязательств по уплате налогов и сборов, кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры. В то же время, эти показатели будут светиться везде как долг плательщиков перед государством. С начала года рост недоимки по 46-ти ликвидационным банкам составил 5,069 млрд грн., что 30% долга по всему Офиса за 2017 год. Для нас это - плохая статистика. Для государства - удар по имиджу, поскольку размер такого долга является одним из весомых показателей платежеспособности государства, в том числе - при решении вопроса предоставления их кредита международными учреждениями", - отметил он.

Ранее бывший глава Нацбанка Владимир Стельмах назвал так называемую очистку банковского сектора квазиденежной реформой конфискационного типа. Он сообщил, что МВФ никаких рекомендаций по уничтожению украинских банков не давал.

Напомним, за время так называемой очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. По оценке экспертов, вместе с неплатежеспособными банками ликвидировали и вполне "здоровые". Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости.

Вкладчики этих банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. А заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

Украинские Национальные Новости

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