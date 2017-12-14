Експерти назвали ліквідацію банків в Україні фарсом

За словами економічного експерта Андрія Новака, очищення банківської системи в Україні насправді перетворилося на очищення гаманців вкладників банків, бо більшість банків були цілком дієздатні надавати послуги.

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“Більша частина з ліквідованих банків не були так званими „мертвими“ чи „хворими“. Вони вимагали лише докапіталізації, як це застосовувалося до окремих банків і вони могли б далі нормально працювати. Звичайно, серед ліквідованих були і так звані „банки-прокладки“, але їх було максимум два-три десятки, а 90 із залишком ліквідованих банків - це вже не очищення банківської системи, а очищення вкладів вкладників”, — сказав А.Новак.

Він додав, що обкрадання вкладників було не без участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який завдяки своїм схемам затягнув з виплатами гарантованих державою коштів і тепер повертає людям знецінені гривні.

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“Паралельно в цей час (масової ліквідації банків — ред.) відбувалася девальвація гривні. І навіть ті вклади, по яким будуть виплачуватися кошти ФГВФО, уже знецінені у 3,5 рази”, — сказав А.Новак.

У свою чергу економічний експерт Олександр Охріменко заявив, що так зване очищення банківської системи призвело до її колапсу.

“Дуже багато українців втратили свої депозити. Окрім того, за інформацією НБУ, приблизно 370 млрд грн втратили юридичні особи, це неймовірні суми. Кредитування бізнесу зараз не працює, і НБУ це визнає. Так що після цієї чистки фактично банківська система розвалена”, — сказав він.

Експерти переконані, що надія на відновлення банківської системи є, але для цього слід стабілізувати курс гривні та змінити нормативні документи НБУ.

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який, за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю.

Вкладники цих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО.

А позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з відступленням права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.