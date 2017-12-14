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Эксперты назвали ликвидацию банков в Украине фарсом

Эксперты назвали ликвидацию банков в Украине фарсом

Киев  •  УНН

 • 15051 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В конце 2014 года председатель Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что НБУ начинает реформирование банковской системы или так называемую ее очистку. УНН собрал мнения экономических экспертов о результатах трехлетней работы финансового регулятора в этом направлении и перспективы развития банковской системы в целом.

По словам экономического эксперта Андрея Новака, очистка банковской системы в Украине на самом деле превратилась в очистку кошельков вкладчиков банков, поскольку большинство банков были вполне дееспособные оказывать услуги.

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"Большая часть из ликвидированных банков не были так называемыми "мертвыми" или "больными". Они требовали только докапитализации, как это применялось к отдельным банкам, и они могли бы дальше нормально работать. Конечно, среди ликвидированных были и так называемые "банки-прокладки", но их было максимум два-три десятка, а 90 с лишним ликвидированных банков - это уже не очищение банковской системы, а очистка вкладов вкладчиков", - сказал А.Новак.

Он добавил, что обкрадывание вкладчиков было не без участия Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который благодаря своим схемам затянул с выплатами гарантированных государством средств и теперь возвращает людям обесцененные гривны.

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"Параллельно в это время (массовой ликвидации банков - ред.) происходила девальвация гривны. И даже те вклады, по которым будут выплачиваться средства ФГВФЛ, уже обесцененные в 3,5 раза", - сказал А.Новак.

В свою очередь экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что так называемая очистка банковской системы привела к ее коллапсу.

"Очень много украинцев потеряли свои депозиты. Кроме того, по информации НБУ, примерно 370 млрд грн потеряли юридические лица, это невероятные суммы. Кредитование бизнеса сейчас не работает, и НБУ это признает. Так что после этой чистки фактически банковская система развалена", - сказал он.

Эксперты убеждены, что надежда на восстановление банковской системы есть, но для этого нужно стабилизировать курс гривны и изменить нормативные документы НБУ.

Напомним, за время так называемой очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости.

Вкладчики этих банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ.

А заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них средства.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовая компания "Фагор", а также введением в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

Украинские Национальные Новости

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