Данилов назвал "новый кейс", который рассмотрит СНБО

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114139 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110982 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109642 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Эксклюзив
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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Совету национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть новый кейс, который касается появления новых олигархов в Украине в условиях “банкопада”. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать... Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но некоторые вещи, которые происходят в нашей банковской системе, не удивляют. 96 млрд мы заплатили с вами наших собственных денег за ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будет рассмотрен в СНБО по поручению Президента — это именно, то как получилось, что денег нет, олигархи дополнительно появились после „банкопада“ в нашей стране. Эти вещи должны быть публичными”, — рассказал Данилов.

Дополнение

За время так называемой очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости. Вкладчики ликвидируемых банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. Эксперты же считают ликвидацию отечественных банков фарсом.

В то же время, заемщики банка “Михайловский”, по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.

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