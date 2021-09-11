Данилов назвал "новый кейс", который рассмотрит СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Совету национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть новый кейс, который касается появления новых олигархов в Украине в условиях “банкопада”. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.
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“Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать... Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но некоторые вещи, которые происходят в нашей банковской системе, не удивляют. 96 млрд мы заплатили с вами наших собственных денег за ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будет рассмотрен в СНБО по поручению Президента — это именно, то как получилось, что денег нет, олигархи дополнительно появились после „банкопада“ в нашей стране. Эти вещи должны быть публичными”, — рассказал Данилов.
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За время так называемой очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, который, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости. Вкладчики ликвидируемых банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. Эксперты же считают ликвидацию отечественных банков фарсом.
В то же время, заемщики банка “Михайловский”, по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.