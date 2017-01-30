Д.Трамп запевнив Південну Корею в підтримці через загрозу з боку КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп запевнив виконувача обов'язків президента Південної Кореї Хвана Кьоан у "залізобетонній" прихильності США до Сеулу і погодився зміцнювати спільні оборонні можливості через загрозу з боку Північної Кореї, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Запевнення Д.Трампа були спричинені занепокоєнням в Південній Кореї щодо майбутнього альянсу зі Сполученими Штатами. Під час своєї кампанії Д.Трамп посіяв деякі сумніви стосовно оборони і торгових зобов’язань Сполучених Штатів, заявивши, що Південна Корея не платить достатньо для збереження 28,5 тисяч американських військових в країні.
“Президент Трамп підтвердив нашу „залізобетонну“ відданість захищати Республіку Корея, в тому числі шляхом запровадження розширеного стримування, використовуючи повний спектр військових можливостей. Два лідери домовились вжити заходів щодо зміцнення спільних оборонних можливостей для захисту від північнокорейської загрози”, — йдеться в повідомленні Білого Дому.
У свою чергу в адміністрації т.в.о. президента Південної Кореї процитували Д.Трампа, який сказав, що США співпрацюватиме з Південною Кореєю на всі “100 %”, а також що двосторонні відносини двох країн будуть “кращими ніж будь-коли”.
Обидва лідери зійшлися на необхідності рішучих дій, щоб переконати Північну Корею переглянути свою програму розробки ядерної зброї і пообіцяли відреагувати рішуче, якщо Північна Корея спробує вдатись до військових провокацій.
Зазначимо, хоча Північна Корея пообіцяла розвинути здатність атакувати Сполучені Штати ядерними боєголовками, проте ще ніколи не випробовувала ракету дальнього радіусу дії, яка б пролетіла над Тихим океаном.
У своїй новорічній промові лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що хід підготовки до запуску міжконтинентальної балістичної ракети на “завершальній стадії”. Вже на наступний день Трамп написав у Twitter, “Цього не станеться!”
Як повідомляв УНН, 3 січня президент США Дональд Трамп пообіцяв, що не допустить того, щоб міжконтинентальна балістична ракета КНДР була здатна досягти території США.