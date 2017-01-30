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Д.Трамп заверил Южную Корею в поддержке из-за угрозы со стороны КНДР

Д.Трамп заверил Южную Корею в поддержке из-за угрозы со стороны КНДР

Киев • УНН

 • 7983 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заверил исполняющего обязанности президента Южной Кореи Хвана Кьоана в "железобетонной" приверженности США Сеулу и согласился укреплять совместные оборонные возможности из-за угрозы со стороны Северной Кореи, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Заверения Д.Трампа были вызваны беспокойством в Южной Корее относительно будущего альянса с Соединенными Штатами. Во время своей кампании Д.Трамп посеял некоторые сомнения относительно оборонных и торговых обязательств Соединенных Штатов, заявив, что Южная Корея не платит достаточно для сохранения 28 500 американских военных в стране.

"Президент Трамп подтвердил нашу "железобетонную" преданность защищать Республику Корея, в том числе путем введения расширенного сдерживания, используя полный спектр военных возможностей. Два лидера договорились принять меры по укреплению общих оборонных возможностей для защиты от северокорейской угрозы", - говорится в сообщении Белого дома.

В свою очередь в администрации и.о. президента Южной Кореи процитировали Д.Трампа, который сказал, что США будет сотрудничать с Южной Кореей на все "100%", а также двусторонние отношения двух стран будут "лучше, чем когда-либо".

Оба лидера сошлись на необходимости решительных действий, чтобы убедить Северную Корею пересмотреть свою программу разработки ядерного оружия и пообещали отреагировать решительно, если Северная Корея попытается прибегнуть к военным провокациям.

Отметим, что хотя Северная Корея пообещала развить способность атаковать Соединенные Штаты ядерными боеголовками, однако еще никогда не испытывала ракету дальнего радиуса действия, которая пролетела бы над Тихим океаном.

В своей новогодней речи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ход подготовки к запуску межконтинентальной баллистической ракеты на "завершающей стадии". Уже на следующий день Трамп написал в Twitter, что "Этого не произойдет!"

Как сообщал УНН, 3 января президент США Дональд Трамп пообещал, что не допустит того, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.

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