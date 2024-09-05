Cтрілянина у школі в США: ідентифіковано 14-річного нападника
Київ • УНН
Чотири людини загинули, дев'ять госпіталізовані після стрілянини в середній школі Апалачі, Джорджія. 14-річний Кольт Грей, учень цієї школи, здався поліції та перебуває під вартою.
Четверо людей загинули, дев'ятеро були госпіталізовані після стрілянини в середу вранці в середній школі Джорджії. Влада все ще розслідує стрілянину та її мотиви. Ймовірний нападник перебуває під вартою.
Пише УНН із посиланням на Fox News.
Деталі
Стрілець в трагічному інциденті в середній школі Апалачі здався поліції. Його ідентифіковано: Кольт Грей, 14-річний учень середньої школи Апалачі у Віндері, штат Джорджія, громаді, яка знаходиться приблизно в годині їзди від міста Атланта.
Стрілок був озброєний, і наш шкільний офіцер з ресурсів взяв його в бой. Стрілок швидко зрозумів, що якщо він не здасться, це закінчиться OIS (стріляниною з боку офіцера)
Влада штату Джорджія спростувала повідомлення про те, що підозрюваним був названий ще один 14-річний хлопчик.
Бюро розслідувань Джорджії (GBI) спростувало звинувачення в тому, що ще один учень середньої школи Апалачі був причетний до нищівної стрілянини, яка спричинила загибель чотирьох людей у середу
Влада Грузії спростовує повідомлення про те, що підозрюваним був названий ще один 14-річний хлопець Fox News.
Нагадаємо
У школі у Віндері, Джорджія, сталася стрілянина. 4 особи загинули. Спочатку йшлося про десятки поранених, згодом стало відомо, що 9 осіб було госпіталізовано. Учні шукали притулку в своїх класах, а згодом на футбольному стадіоні, в той час як поліція заполонила кампус, а батьки побігли з'ясовувати, чи в безпеці їхні діти. На місці події був заарештований 14-річний підозрюваний.
Стрілянина у Києві біля ЖК "Амурський": є поранений, стрілка затримано02.09.24, 21:02 • 23111 переглядiв