Cтрілянина у школі в США: ідентифіковано 14-річного нападника

Четверо людей загинули, дев'ятеро були госпіталізовані після стрілянини в середу вранці в середній школі Джорджії. Влада все ще розслідує стрілянину та її мотиви. Ймовірний нападник перебуває під вартою.

Пише УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

Стрілець в трагічному інциденті в середній школі Апалачі здався поліції. Його ідентифіковано: Кольт Грей, 14-річний учень середньої школи Апалачі у Віндері, штат Джорджія, громаді, яка знаходиться приблизно в годині їзди від міста Атланта.

Стрілок був озброєний, і наш шкільний офіцер з ресурсів взяв його в бой. Стрілок швидко зрозумів, що якщо він не здасться, це закінчиться OIS (стріляниною з боку офіцера)