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Cтрілянина у школі в США: ідентифіковано 14-річного нападника

Cтрілянина у школі в США: ідентифіковано 14-річного нападника

Київ • УНН

 • 15090 перегляди

Чотири людини загинули, дев'ять госпіталізовані після стрілянини в середній школі Апалачі, Джорджія. 14-річний Кольт Грей, учень цієї школи, здався поліції та перебуває під вартою.

Четверо людей загинули, дев'ятеро були госпіталізовані після стрілянини в середу вранці в середній школі Джорджії. Влада все ще розслідує стрілянину та її мотиви. Ймовірний нападник перебуває під вартою.

Пише УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

Стрілець в трагічному інциденті в середній школі Апалачі здався поліції. Його ідентифіковано: Кольт Грей, 14-річний учень середньої школи Апалачі у Віндері, штат Джорджія, громаді, яка знаходиться приблизно в годині їзди від міста Атланта.

Стрілок був озброєний, і наш шкільний офіцер з ресурсів взяв його в бой. Стрілок швидко зрозумів, що якщо він не здасться, це закінчиться OIS (стріляниною з боку офіцера)

- сказав шериф округу Барроу Джад Сміт.

Влада штату Джорджія спростувала повідомлення про те, що підозрюваним був названий ще один 14-річний хлопчик.

Бюро розслідувань Джорджії (GBI) спростувало звинувачення в тому, що ще один учень середньої школи Апалачі був причетний до нищівної стрілянини, яка спричинила загибель чотирьох людей у ​​середу

– інформує служба новин.

Влада Грузії спростовує повідомлення про те, що підозрюваним був названий ще один 14-річний хлопець Fox News.

Нагадаємо

У школі у Віндері, Джорджія, сталася стрілянина. 4 особи загинули. Спочатку йшлося про десятки поранених, згодом стало відомо, що 9 осіб було госпіталізовано. Учні шукали притулку в своїх класах, а згодом на футбольному стадіоні, в той час як поліція заполонила кампус, а батьки побігли з'ясовувати, чи в безпеці їхні діти. На місці події був заарештований 14-річний підозрюваний.

Стрілянина у Києві біля ЖК "Амурський": є поранений, стрілка затримано02.09.24, 21:02 • 23111 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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